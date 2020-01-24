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Подтверждение диагноза нового коронавируса может занять 2-3 недели, - Кузин

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По словам гендиректора ЦОЗ Игоря Кузина, подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию

Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что подтверждение диагноза нового коронавируса может занять 2-3 недели. Об этом он заявил во время заседании оперативного штаба Минздрава, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ.

"В целом коронавирус с момента постановки диагноза подозрение на коронавирусную инфекцию до момента подтверждения - это 2-3 дня на уровне области. Подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ, и на это может уйти от 2 до 3 недель", - отметил Кузин.

Напомним, Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.

Кроме того, исполняющий обязанности генерального директора ЦОС отметил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. Он подчеркнул, что в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, однако есть с другими городами Китая.

Добавим, что в декабре в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка нового вируса пневмонии. На данный момент жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань. Число заболевших вирусом во всем Китае превысило 630 человек.

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