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Підтвердження діагнозу нового коронавіруса може зайняти 2-3 тижні, - Кузін

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За словами гендиректора ЦГЗ Ігоря Кузіна, підтвердження нового коронавіруса можливо лише через референтну лабораторію

Виконуючий обов'язки Генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що підтвердження діагнозу нового коронавіруса може зайняти 2-3 тижні. Про це він заявив під час засідання оперативного штабу МОЗу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підтвердження нового коронавіруса можливо лише через референтну лабораторію, яка визначена ВООЗ.

"В цілому коронавірус з моменту постановки діагнозу підозра на коронавирусної інфекцію до моменту підтвердження - це 2-3 дні на рівні області. Підтвердження нового коронавіруса можливо лише через референтну лабораторію, яка визначена ВООЗ, і на це може піти від 2 до 3 тижнів", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус. За її словами, два з трьох випадків не підтвердилися.

Крім того, виконуючий обов'язки генерального директора ЦГЗ зазначив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавірус з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, однак є з іншими містами Китаю.

Додамо, що в грудні в китайському місті Ухань було зафіксовано спалах нового вірусу пневмонії. На даний момент жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Всі летальні випадки зафіксовані в місті Ухань. Число хворих вірусом в усьому Китаї перевищило 630 осіб.

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