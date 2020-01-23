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Число заболевших вирусом в Китае превысило 630

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 14:00
Число заболевших вирусом в Китае превысило 630
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

Центром вспышки инфекции считается город Ухань

Число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 631. Об этом сообщает телеканал CGTN.

По меньшей мере два случая зафиксированы в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. До сих пор заболевали жители южных, восточных и центральных провинций.

Центром вспышки инфекции считается город Ухань. С 23 января с городом прервано транспортное сообщение. Как сообщило Министерство транспорта Китая, пассажирам запрещено там выходить или садиться в транспорт, движение городского транспорта также ограничено, закрыты театры и музеи.

Добавим, в Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубей, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.

Напомним, в Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китайской Народной Республики.

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