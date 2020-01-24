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В Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус

Новости » Политика     24.01.2020 - 17:56
В Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

По словам Зоряны Скалецкой, два случая подозрения на коронавирус не подтвердились

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Об этом она сообщила на заседании оперативного штаба Минздрава, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.

"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован, и донесен до населения", - заявила она.

Напомним, исполняющий обязанности генерального директора ЦОС отметил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. Он подчеркнул, что в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, однако есть с другими городами Китая.

Отметим, в декабре в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка нового вируса пневмонии. На данный момент жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань. Число заболевших вирусом во всем Китае превысило 630 человек.

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