Подозрение Федине и экспертиза по делу Шеремета: новости за 12 февраля

Коллаж РБК-Украина

Полиция обнародовала результаты экспертиз по делу Шеремета, нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине грозит до пяти лет тюрьмы, контактная группа согласовала один из участков разведения. Подробнее о том, что произошло в среду, 12 февраля, - в материале РБК-Украина

Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым

Подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ. Об этом заявил в среду на брифинге новый глава офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

Ермак отметил, что предложение главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, это его личное мнение.

Полиция обнародовала результаты экспертиз по делу Шеремета

Национальная полиция опубликовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года по делу убийства Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полиции заявили, что во время проведения экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ, форма подбородка, длина носа.

"Поэтому вывод экспертов подтверждает: женщина-разведчица на видео - это Яна Дугар", - говорится в сообщении.

У Путина настаивают на диалоге Украины с ОРДЛО о контроле над границей

Российские власти настаивают на прямом диалоге Украины с "республиками Донбасса" о контроле над участком границы с Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, представители "республик Донбасса" могут выступить против изменения сути минских соглашений.

Федине грозит до пяти лет тюрьмы, - ГБР

Нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.

Обыски в "Киевметрострое": СБУ изъяла документы и электронные носители информации

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков в ПАО "Киевметрострой" и АБ "Укргазбанк" изъяла финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас исследуется факт возможного завладения госсредствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 млрд гривен на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 млн гривен по процентам по депозиту.

Контактная группа согласовала один из участков разведения

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведения сил и средств. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, практически согласован участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Министерства обороны США.

Как отмечает Пентагон, РФ и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Российская Федерация продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".

Джамала станет мамой во второй раз

Украинская певица Джамала, которая недавно похвасталась новой наградой за вклад в украинскую музыку, поделилась с поклонниками радостной новостью - певица станет мамой во второй раз! Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав снимок со своим супругом и старшим сыном Эмиром-Рахманом.