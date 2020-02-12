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Полиция обнародовала результаты экспертиз по делу Шеремета

Новости » Политика     12.02.2020 - 12:55
Полиция обнародовала результаты экспертиз по делу Шеремета
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Заключение экспертов подтверждает, что женщина-разведчица на видео - это Яна Дугарь

Национальная полиция опубликовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года по делу убийства Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полиции заявили, что во время проведения экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ, форма подбородка, длина носа.

"Поэтому вывод экспертов подтверждает: женщина-разведчица на видео - это Яна Дугар", - говорится в сообщении.

Фото: материалы дела (npu.gov.ua)

Напомним, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военному парамедику Яне Дугар назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.

Отметим, Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля домашний арест Яны Дугар.

А до этого суд Киева смягчил меру пресечения Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.

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Новости Украины полицияэкспертизаПавел Шеремет
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