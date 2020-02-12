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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Новости » Политика     12.02.2020 - 08:49
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

РФ и Китай наращивают интенсивность своих морских операций

Пентагон опубликовал карту, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Министерства обороны США.

Как отмечает Пентагон, РФ и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Российская Федерация продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".

"Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Фото: карта активности ВМФ России и Китая (comptroller.defense.gov)

Карта демонстрирует, что морская система используется более интенсивно. Документ отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.

Напомним, в 2018 году Соединенные Штаты их союзники по НАТО объединили усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам Российской Федерации.

Кроме того, в США было спущено на воду две новейшие атомные субмарины SSN-791 "Дэлавер" и SSN-792 "Вермонт", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".

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