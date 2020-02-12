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Федине грозит до пяти лет тюрьмы, - ГБР

Новости » Политика     12.02.2020 - 16:31
Федине грозит до пяти лет тюрьмы, - ГБР
Фото: София Федина (prm.ua)

Нардепу сообщили о подозрении по делу об угрозах Зеленскому, ей грозит до 5 лет тюрьмы

Нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, нардепу грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, на этой неделе суд избрал меру пресечения Марусе Зверобой, которая является вторым фигурантом в деле об угрозах Зеленскому. Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Осенью прошлого года, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийподозрениеГБР
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