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Контактная группа согласовала один из участков разведения

Новости » Политика     12.02.2020 - 17:56
Контактная группа согласовала один из участков разведения
Фото: представитель Украины Леонид Кучма (РБК-Украина)

Разведение должно быть в районе Гнутово

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведения сил и средств. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, практически согласован участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее было предложено украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО", - написала Олифер.

Ранее в "ДНР" заявили, что на переговорах Контактной группы в Минске не удалось согласовать ни одного участка для дальнейшего разведения сил на Донбассе.

Напомним, накануне встречи ТКГ в Минске президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель определение дополнительных участков разведения на Донбассе. По итогам телефонного разговора Зеленский и Меркель выразили надежду на то, что на встрече контактной группы 12 февраля будет достигнут прогресс.

"ДНР" заявила о провале переговоров о разведении на Донбассе Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске
Новости Украины ДонбассРазведение силКонтактная группа
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