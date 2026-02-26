ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Маєте електромобіль, але живете в квартирі? Як заряджати його вдома безпечно й законно

Четвер 26 лютого 2026 07:30
UA EN RU
Маєте електромобіль, але живете в квартирі? Як заряджати його вдома безпечно й законно У деяких випадках зарядка електромобіля може стати цілим випробуванням (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканцям багатоповерхівок пояснили правила зарядки електрокарів на прибудинковій території та ризики використання для цього подовжувачів із квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "Львівобленерго" у Facebook.

Читайте також: Доступ до розетки - 80% успіху: бліц з експертом про реалії електромобілів в Україні

Чому заряджати авто через подовжувач не можна

Українцям розповіли, що споживачі часто звертаються до ПрАТ "Львівобленерго" із питанням: "Чи можна заряджати електромобілі подовжувачами з квартир багатоквартирного будинку?".

Саме тому енергетики надали детальне роз'яснення щодо зарядки електромобілів із квартир.

Перш за все, громадянам нагадали, що "Львівобленерго" не обслуговує внутрішньобудикнові електромережі.

Адже це прерогатива управителя будинку - комунального підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) тощо.

Маєте електромобіль, але живете в квартирі? Як заряджати його вдома безпечно й законноУ "Львівобленерго" розповіли, як мешканцям квартир заряджати електрокари законно (інфографіка: facebook.com/lvivoblenergo)

Проте додатково українцям повідомили, що використовувати подовжувачі для зарядки електромобілів не можна, оскільки це:

  • не тільки є порушенням правил пожежної безпеки;
  • але й може призвести до пожежі.

Про що саме йдеться у Правилах пожежної безпеки

У "Львівобленерго" розповіли, що Правила пожежної безпеки в Україні (затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ №1417 від 30.12.2014), забороняють:

  • використовувати саморобні подовжувачі;
  • використовувати такі пристої, що не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №476 від 21.07.2017).

Як заряджати електромобілі безпечно й законно

Згідно з інформацією "Львівобленерго", питання зарядки електромобілів біля багатоквартирних будинків врегульовано чинним законодавством України.

Зокрема статтею 16 закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Згідно з нею, саме ОСББ облаштовує на прибудинковій території місця для стоянки автомобілів, які обладнані станціями зарядки.

При цьому загальними зборами ОСББ затверджуються:

  • порядок користування такими станціями зарядки електромобілів;
  • компенсація відповідних видатків.

Маєте електромобіль, але живете в квартирі? Як заряджати його вдома безпечно й законноПублікація "Львівобленерго" (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)

Крім того, має бути облаштований окремий облік електричної енергії (електролічильник), спожитої такими станціями зарядки електромобілів.

"Відтак, аби впорядкувати заряджання електромобілів біля багатоквартирних будинків, мешканцям необхідно звернутися до свого ОСББ", - підсумували у "Львівобленерго".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справжні перспективи ремонту електромобіля після кількох років експлуатації.

Крім того, ми пояснювали, що буде, якщо заїхати на "електричці" в калюжу та скільки реально служить електромобіль в українських умовах.

Читайте також, чи варто купувати електромобіль під час блекаутів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Розетка подовжувач Львовоблэнерго Електроенергія Житло Електромобілі Автомобільний рух Поради водіям Квартири Енергетики Зарядка
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ