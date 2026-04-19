Удлинитель "из окна"? Как заряжать электромобиль возле дома законно и без штрафов

Для жителей квартир зарядка электромобиля - настоящий вызов, ведь самодельные кабели под окнами могут стать не только причиной ссоры с соседями.

Подробнее о том, почему заряжать электрокар "из квартиры" запрещено, как можно делать это законно и какие именно наказания грозят нарушителям, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Почему заряжать электрокар "из квартиры" запрещено

Эксперт рассказал, что зарядка электромобилей через удлинитель из квартиры в многоквартирном доме "является не только опасной, но и запрещенной законодательством".

"Так, пунктом 1.18 Правил пожарной безопасности в Украине (утвержденных приказом Министерства внутренних дел от 30.12.2014 №1417), запрещается применение самодельных удлинителей, которые не соответствуют требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок, - Ред.), предъявляемым к переносным (передвижным) электропроводкам", - сообщил Булименко.

Он объяснил, что "зарядка электромобиля из квартиры через удлинитель может привести к возникновению пожара в доме".

Что нужно, чтобы заряжать электромобиль законно

Для того, чтобы заряжать электромобиль возле многоквартирного дома в Украине законно, необходимы соответствующие зарядные станции.

При этом обустройство на придомовой территории многоквартирного дома мест для парковки электромобилей с зарядными станциями возлагается, по словам юриста:

либо на объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);

либо на управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда.

"И именно к этим организациям следует обращаться для решения этого вопроса", - констатировал Булименко.

Так, если в доме создано ОСМД, "решение об обустройстве на придомовой территории мест для парковки электромобилей с зарядными станциями может быть принято общим собранием ОСМД".

Как могут наказать за зарядку авто через удлинитель

Юрист сообщил, что нарушение установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности может повлечь административную ответственность в виде штрафа:

на граждан - от 1 700 до 3 400 гривен;

на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 3 400 до 5 100 гривен.

Эксперт уточнил, что об этом говорится в статья 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В некоторых случаях, по словам Булименко, речь может идти даже об уголовной ответственности.

Так, согласно статье 270 Уголовного кодекса Украины, нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности (если оно повлекло возникновение пожара или аварии, которой причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере), влечет за собой уголовную ответственность в виде: