Електромобіль і вода: що буде, якщо заїхати в калюжу на "електричці"

Про те, що електрика і вода несумісні, ми затямили ще в школі. Але не всім зрозуміло, яким чином електромобілі наших днів уживаються з дощовою погодою?

Про те, що буде, якщо електромобіль пірне в калюжу, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Напруга порядку 400 до 450 вольт, яку граючись видає тягова батарея сучасного електромобіля, небезпечна для людини за усіма канонами електротехніки – навіть за сухого середовища, навіть за наявності заземлення, навіть у теплому приміщенні. То що казати про потужний запас енергії, який рухається просто неба, скажімо, під час дощу, коли вода і знизу, і зверху, і посередині?

Як захищають батарею електромобіля

Певно, власникам батарейних машин цікаво дізнатись, що саме з батареї конструктори зазвичай починають проектувати нову модель. Точніше, до уваги в першу чергу береться місце розташування акумулятора. Що і не дивно: вона дуже важка, вона дорога, вона може замкнути, вона вразлива до струсів і механічних ушкоджень. Відтак, батарею намагаються захистити від усіх можливих негараздів, і мається на увазі захист як механічний (їй шукають найбільш захищені зони кузову), так і вологи. А значить, конструктори герметизують і корпус батареї, і усі кабельні виводи з нього.

Але це не значить, що того достатньо, щоб перетворити електромобіль на підводного човна, і слід відрізняти проїзди калюжами від затоплення машини. Адже перше – це коли агрегати машини зрошуються краплинами води або короткочасно занурюються у воду, а затоплення – це тривале, скажімо, більше чверті години перебування машини у воді з рівнем вище маточин коліс або порогів кузову.

В другому випадку ситуацію ускладнює певний тиск, який створює стовп води на ущільнення електромережі. Так само буває важливим контраст температур батареї і забортної води: коли внутрішній об’єм акумулятора різко охолоджується, до нього через ущільнення може затягнути вологу. Також проти автовласника грає час, який має у своєму розпорядженні вода для подолання опору ущільнень і проникнення скрізь них.

Що буде, якщо намочити електромобіль

Так, електромобілі бувають різні, але на щастя, всі вони побудовані за одними ж тими самими канонами електротехніки і правилами безпеки. Тому поведінка їхнього електрообладнання в ускладнених умовах має бути однаковою – принаймні, якщо говорити про справні екземпляри.

- Якщо електромобіль затопить водою, він не вдарить людину струмом;

- Якщо їздити по калюжах, електромобіль і люди у ньому не постраждають;

- Якщо мити електромобіль на автомийці, нічого страшного не станеться. Проте не варто поливати струменем високого тиску підкапотний простір і зону, де видно електронні та електричні блоки електромобіля.

- Якщо електромобіль буде хоча б частково затоплено, він може зазнати пошкоджень. Власне, таких самих, як і бензинова чи дизельна машина: окисляться контакти проводки, відмовлять електроприлади, запліснявіє інтер’єр;

- Якщо машина довго перебуватиме затопленою, герметичність батареї може порушитися. Відтак, відразу чи трохи пізніше може статись коротке замкнення, вихід з ладу батареї та бортової мережі;

Коротко

Майте на увазі, що з точки зору водостійкості не можна порівнювати електромобіль, який місяць тому виїхав з салону і електромобіль з пробігом у сто тисяч кілометрів, з великим ДТП і відновлювальним ремонтом за плечима. В "електрички" другої категорії набагато більше шансів отримати проблеми після великого чи маленького купання. Хоча треба розуміти, що за умови постійного кваліфікованого обслуговування або, скажімо, після якісного ремонту і немолодий електромобіль цілком може залишатись у заводських кондиціях.

При підготовці статті були використані матеріали Autogeek та Motor.