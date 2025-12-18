Подорож з котом або собакою за кордон: які вимоги діють для в’їзду до ЄС
Для виїзду за кордон із домашньою твариною до країн Європейського Союзу українцям потрібно готуватися заздалегідь - мінімальний термін підготовки становить близько чотирьох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.
У відомстві пояснили, що найбільше часу займає очікування після аналізу крові на титр антитіл до сказу - це обов’язкова вимога країн ЄС.
Які кроки потрібно зробити
Перед перетином кордону з твариною необхідно:
- провести чипування та вакцинацію проти сказу із внесенням даних до офіційного ветпаспорта;
- через 30 днів після щеплення здати кров на визначення титру антитіл;
- після забору крові витримати обов’язковий період очікування - 3 місяці.
Лише після цього можна оформлювати фінальні документи - форму Ф1 та ветеринарний сертифікат про стан здоров’я - і в’їжджати до країн ЄС.
Як скоротити термін підготовки
У Держпродспоживслужбі наголошують: якщо тварину вакцинувати проти сказу щороку без пропусків, повторне дослідження титру антитіл не потрібне. У такому разі підготовка до виїзду може зайняти лише кілька діб.
Водночас навіть пропуск ревакцинації на один день означає, що процедуру доведеться проходити знову - з аналізом крові та тримісячним очікуванням.
Документи перед виїздом
Безпосередньо перед поїздкою (не пізніше ніж за 72 години) потрібно оформити:
- форму Ф1;
- ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.
Ці документи видають державні ветеринарні лікарі та інспектори Держпродспоживслужби.
