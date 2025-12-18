Путешествие с котом или собакой за границу: какие требования действуют для въезда в ЕС
Для выезда за границу с домашним животным в страны Европейского Союза украинцам нужно готовиться заранее - минимальный срок подготовки составляет около четырех месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
В ведомстве объяснили, что больше всего времени занимает ожидание после анализа крови на титр антител к бешенству - это обязательное требование стран ЕС.
Какие шаги нужно сделать
Перед пересечением границы с животным необходимо:
- провести чипирование и вакцинацию против бешенства с внесением данных в официальный ветпаспорт;
- через 30 дней после прививки сдать кровь на определение титра антител;
- после забора крови выдержать обязательный период ожидания - 3 месяца.
Только после этого можно оформлять финальные документы - форму Ф1 и ветеринарный сертификат о состоянии здоровья - и въезжать в страны ЕС.
Как сократить срок подготовки
В Госпродпотребслужбе отмечают: если животное вакцинировать против бешенства ежегодно без пропусков, повторное исследование титра антител не требуется. В таком случае подготовка к выезду может занять всего несколько суток.
В то же время даже пропуск ревакцинации на один день означает, что процедуру придется проходить снова - с анализом крови и трехмесячным ожиданием.
Документы перед выездом
Непосредственно перед поездкой (не позднее чем за 72 часа) нужно оформить:
- форму Ф1;
- ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного.
Эти документы выдают государственные ветеринарные врачи и инспекторы Госпродпотребслужбы.
