Путешествие с котом или собакой за границу: какие требования действуют для въезда в ЕС

Четверг 18 декабря 2025 06:40
Путешествие с котом или собакой за границу: какие требования действуют для въезда в ЕС Фото: Как путешествовать в ЕС с домашними животными (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Для выезда за границу с домашним животным в страны Европейского Союза украинцам нужно готовиться заранее - минимальный срок подготовки составляет около четырех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

В ведомстве объяснили, что больше всего времени занимает ожидание после анализа крови на титр антител к бешенству - это обязательное требование стран ЕС.

Какие шаги нужно сделать

Перед пересечением границы с животным необходимо:

  • провести чипирование и вакцинацию против бешенства с внесением данных в официальный ветпаспорт;
  • через 30 дней после прививки сдать кровь на определение титра антител;
  • после забора крови выдержать обязательный период ожидания - 3 месяца.

Только после этого можно оформлять финальные документы - форму Ф1 и ветеринарный сертификат о состоянии здоровья - и въезжать в страны ЕС.

Как сократить срок подготовки

В Госпродпотребслужбе отмечают: если животное вакцинировать против бешенства ежегодно без пропусков, повторное исследование титра антител не требуется. В таком случае подготовка к выезду может занять всего несколько суток.

В то же время даже пропуск ревакцинации на один день означает, что процедуру придется проходить снова - с анализом крови и трехмесячным ожиданием.

Документы перед выездом

Непосредственно перед поездкой (не позднее чем за 72 часа) нужно оформить:

  • форму Ф1;
  • ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного.

Эти документы выдают государственные ветеринарные врачи и инспекторы Госпродпотребслужбы.

Ранее РБК-Украина писало о правилах путешествий с домашними животными в страны ЕС, в частности о дополнительных требованиях для отдельных стран и ограничениях по количеству животных и сопровождению.

Также мы рассказывали об обязательном ветеринарном паспорте для домашних животных в Украине: где и как его оформить, для чего он нужен, какие требования (чипирование и прививки от бешенства) действуют и в каких случаях в выдаче документа могут отказать.

Домашние питомцы Выезд за границу
