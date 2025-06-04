Без цього документа не випустять за кордон: як отримати ветпаспорт на улюбленця
Домашні тварини в Україні повинні мати ветеринарний паспорт. Оформити його можна виключно у державній ветеринарній установі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Офіційний ветеринарно-санітарний паспорт - це ідентифікаційний документ, що містить інформацію про здоров’я, вакцинацію, лікування та власника домашньої тварини. Його можна оформити лише у державній ветеринарній установі. Паспорт чинний протягом усього життя тварини.
Навіщо потрібен паспорт
Документ необхідний для:
- виїзду за кордон,
- участі у виставках,
- внесення в електронні бази,
- спрощення лікування у ветклініках.
Як оформити ветпаспорт
Для того, щоб оформити ветеринарний паспорт, власники тварин мають звернутися до державної установи ветеринарної медицини (перелік - на сайті Держпродспоживслужби).
Потім необхідно пройти огляд у держветлікаря та надати документи про себе як власника. Також потрібно переконатися, що тварина має мікрочип або клеймо (до 3 липня 2011 року).
Перед отриманням офіційних документів потрібно провести вакцинацію проти сказу (зі свіжим щепленням, яке вносять одразу після обробки від паразитів). Варто пам’ятати, що старі щеплення не можна переносити у новий паспорт - усе вносять лише після актуальних обробок.
Коли можуть відмовити
Паспорт не видадуть, якщо:
- лікар не зможе оглянути тварину,
- немає ідентифікатора (чипа або клейма),
- тварина не щеплена від сказу, а власник відмовляється від вакцинації.
Як виглядає офіційний документ
Паспорт має:
- українську та англійську мови,
- ISO-код України на обкладинці,
- унікальний номер,
- затверджену форму згідно з наказами Мінагрополітики №288 і №1366 (з 01.06.2026).
Нагадаємо, із 12 травня 2025 року в Києві діє обов’язкова реєстрація собак через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Щоб зареєструвати тварину, власнику потрібно звернутися до найближчого ЦНАПу, заповнити форму №1, надати квитанцію про оплату та, за наявності, документи про чипування. Після процедури собака отримує унікальний номер, а власник - реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності.
РБК-Україна також розповідало, для чого потрібна реєстрація собак, які вже мають ветеринарний паспорт.
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