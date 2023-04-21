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Подоляк висміяв вибух в Бєлгороді: Україна не може програти нікчемній радянській армії

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П'ятниця 21 квітня 2023 12:08
Подоляк висміяв вибух в Бєлгороді: Україна не може програти нікчемній радянській армії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У гонитві за знищенням нашої країни, Росія може знищити саму ж себе. Не можна допустити, аби Україна програла у війні проти нікчемної корумпованої армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила себе за хвіст: у гонитві за знищенням України Росія може знищити себе. З "ляпасами та оплесками". Не можна допустити, щоб об'єднані сили України та союзників з передовими технологіями та стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 20 квітня, в Бєлгороді пролунав потужний вибух. Пізніше з'ясувалось, що російська авіація сама ж нібито випадково скинула на місто бомбу.

Також до мережі потрапило повне відео вибуху в Бєлгороді.

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