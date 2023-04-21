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Подоляк высмеял взрыв в Белгороде: Украина не может проиграть ничтожной советской армии

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Пятница 21 апреля 2023 12:08
Подоляк высмеял взрыв в Белгороде: Украина не может проиграть ничтожной советской армии Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В погоне за уничтожением нашей страны Россия может уничтожить саму себя. Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла в войне против ничтожной коррумпированной армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Этой ночью в Белгороде собака укусила себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. С "пощечинами и аплодисментами". Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями и стандартами НАТО проиграли ничтожной коррумпированной советской армии", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 20 апреля, в Белгороде раздался мощный взрыв. Позже выяснилось, что российская авиация сама якобы случайно сбросила на город бомбу.

Также в сеть попало полное видео взрыва в Белгороде.

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