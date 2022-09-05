Подоляк: Украина еще не получила инженерно-ядерный отчет по результатам визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Сейчас у Украины нет четких данных относительно того, все ли нормально на Запорожской АЭС с точки зрения контуров безопасности и охлаждения реакторов, также неизвестно, какова ситуация с персоналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Мы всего этого не увидели в отчете. На ЗАЭС целесообразна деятельность не столько миротворческой миссии МАГАТЭ, сколько нуклеарного, инженерно-ядерного аудита", - сказал чиновник.

Подоляк объяснил, что это должен быть целый ряд людей, которые понимают в ядерной физике, на инженерных технологиях и могут находиться рядом с нашим персоналом.

Комментируя инициативу МАГАТЭ сделать присутствие экспертов постоянным, он отметил, что, несмотря ни на что, присутствие представителей международных организаций на атомной станции позволит обезопасить украинский персонал от захватчиков с автоматами.

"Там находятся российские войска, которые не понимают, что происходит, риски не оценивают правильно. Там есть определенное количество наших работников, которым нужна своего рода защита, чтобы рядом стояли люди из международного сообщества, инспекции, которые будут говорить - не трогайте этих людей, пусть они работают. Это было бы важно", - добавил советник главы ОП.