Подоляк: Україна ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Наразі в України немає чітких даних щодо того, чи на Запорізькій АЕС все нормально з точки зору контурів безпеки й охолодження реакторів, також невідомо, якою є ситуація з персоналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Ми всього цього не побачили у звіті. На ЗАЕС доцільна діяльність не стільки миротворчої місії МАГАТЕ, скільки нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту", - сказав посадовець.

Подоляк пояснив, що це має бути певна низка людей, які розуміються на ядерній фізиці, на інженерних технологіях і можуть перебувати поряд з нашим персоналом.

Коментуючи ініціативу МАГАТЕ зробити присутність експертів постійною, він зауважив, що, попри все, присутність представників міжнародних організацій на атомній станції дозволить убезпечити український персонал від загарбників з автоматами.

"Там перебувають російські війська, які не розуміють, що відбувається, ризики не оцінюють правильно. Там є певна кількість наших працівників, яким потрібен свого роду захист, щоб поряд стояли люди з міжнародної спільноти, інспекції, які будуть казати - не чіпайте цих людей, хай вони працюють. Оце було б важливо", - додав радник глави ОП.