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Подоляк про російські заяви щодо Бахмуту: спрямовані на невибагливих споживачів

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Заяви російських офіційних осіб про ситуацію довкола Бахмута спрямована на невибагливих внутрішніх споживачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-які заяви російських суб’єктів, зокрема Лаврова, Пєскова, Медведєва та, безумовно, Пригожина (ПВК "Вагнер"), спрямовані виключно на невибагливого внутрішнього споживача. До реалій війни вони стосунку не мають і зазвичай свідчать про сильну особисту психічну напругу", - пише Подоляк.

Водночас радник голови Офісу президента закликав довіряти інформації, яку надують наші військові.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти планують взяти під свій контроль Бахмут Донецької області до 9 травня. Як відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ЗСУ зроблять усе, аби плани ворога не втілились у реальність.

Тим часом засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи нібито "виходитимуть" з Бахмута. Причиною тому він назвав снарядний голод.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, наші воїни на Бахмутському напрямку чинять потужний опір ворогу, а також здійснюють активні штурмові дії. Було знищено місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

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