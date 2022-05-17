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Подоляк о разговорах с Путиным: каждый звонок вырывает РФ из изоляции

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия понимает только язык силы и каждый звонок мировых лидеров Владимиру Путину вырывает Москву из международной изоляции. Лучший диалог с Кремлем - новый пакет санкций и поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Зачем радовать агрессора увещеваниями?" - написал в Twitter Подоляк.

Он добавил, что премьер-министр Эстонии Кайя Каллас задает правильные вопросы. Речь идет о заявлении главы эстонского правительства, где она призывает перестать звонить Путину. По ее словам, нет смысла разговаривать с главой Кремля.

"Каждый звонок от мировых лидеров вырывает Россию из цивилизационной изоляции. Москва понимает только язык силы. Диалог для них - слабость. Лучший переговорщик - новый пакет оружия и санкций", - продолжил советник главы ОП.

Напомним, о призыве к мировым лидерам перестать звонить Путину Каллас сказала в интервью изданию Euroactiv. Она напомнила, что Евросоюз уже трижды совершал такую ошибку - в Грузии, Крыму и на Донбассе.

Отметим, после почти месячного перерыва 13 мая канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с Путиным. Основной темой переговоров стала война в Украине. Ранее он объявил, зачем с президентом Франции Эммануэлем Макроном общаются с главой Кремля.

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