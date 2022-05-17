Подоляк о разговорах с Путиным: каждый звонок вырывает РФ из изоляции

Россия понимает только язык силы и каждый звонок мировых лидеров Владимиру Путину вырывает Москву из международной изоляции. Лучший диалог с Кремлем - новый пакет санкций и поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.