Подоляк про розмови з Путіним: кожен дзвінок вириває РФ з ізоляції

Росія розуміє тільки мову сили і кожен дзвінок світових лідерів Володимиру Путіну вириває Москву з міжнародної ізоляції. Кращий діалог з Кремлем - новий пакет санкцій і постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.