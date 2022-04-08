Шольц объяснил, зачем с Макроном звонит Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем он с президентом Франции Эммануэлем Макроном звонит Владимиру Путину. Немецкий лидер пояснил, что пытается донести до главы Кремля правду о войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную пресс-конференцию .

"Мы используем (телефонные переговоры - ред.) как возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат - это будет иметь огромные последствия для армии России", - сказал Шольц.

Он добавил, что также пытается донести до главы Кремля масштабы уничтоженных российских вооружений и о том, что его планы в Украине не реализуются так, как он хотел.

"Это та информация, которую Путин, вероятно, не получает от близкого круга, - добавил немецкий канцлер.

Шольц отметил, что президент Франции также ведет переговоры с Путиным, пытаясь убедить его немедленно прекратить войну в Украине и вывести войска с украинской территории.