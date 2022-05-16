ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин должен понял, что он действительно изолирован. Прекратите ему звонить, - премьер Эстонии

Новина українською →
Таллин, Понедельник 16 мая 2022 11:40
Путин должен понял, что он действительно изолирован. Прекратите ему звонить, - премьер Эстонии Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нет смысла разговаривать с руководителем Кремля Владимиром Путиным, если западные страны действительно хотят, чтобы он понял, что находится в изоляции. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отреагировала на попытки западных чиновников о безуспешной телефонной дипломатии с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.

"Мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не понимает, что находится в изоляции. Поэтому, если мы хотим донести до него мысль о том, что "вы изолированы", не звоните ему - в этом нет смысла", - заявила она.

По словам Каллас, Путин чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить.

"Но что мы получим от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров, Буча произошла, Ирпень произошел - мы не видим никаких признаков деэскалации", - добавила она.

При этом премьер Эстонии подчеркнула, что не видит смысла держать дипломатические каналы с Россией открытыми.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным.

Кроме того, в начале апреля Шольц объяснил, зачем он и президент Франции Эммануэль Макрон созваниваются с Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Война России против Украины Владимир Путин
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину