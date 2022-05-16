Путин должен понял, что он действительно изолирован. Прекратите ему звонить, - премьер Эстонии

Нет смысла разговаривать с руководителем Кремля Владимиром Путиным, если западные страны действительно хотят, чтобы он понял, что находится в изоляции. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отреагировала на попытки западных чиновников о безуспешной телефонной дипломатии с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv .

"Мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не понимает, что находится в изоляции. Поэтому, если мы хотим донести до него мысль о том, что "вы изолированы", не звоните ему - в этом нет смысла", - заявила она.

По словам Каллас, Путин чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить.

"Но что мы получим от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров, Буча произошла, Ирпень произошел - мы не видим никаких признаков деэскалации", - добавила она.

При этом премьер Эстонии подчеркнула, что не видит смысла держать дипломатические каналы с Россией открытыми.