Путин должен понял, что он действительно изолирован. Прекратите ему звонить, - премьер Эстонии
Нет смысла разговаривать с руководителем Кремля Владимиром Путиным, если западные страны действительно хотят, чтобы он понял, что находится в изоляции. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отреагировала на попытки западных чиновников о безуспешной телефонной дипломатии с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.
"Мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не понимает, что находится в изоляции. Поэтому, если мы хотим донести до него мысль о том, что "вы изолированы", не звоните ему - в этом нет смысла", - заявила она.
По словам Каллас, Путин чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить.
"Но что мы получим от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров, Буча произошла, Ирпень произошел - мы не видим никаких признаков деэскалации", - добавила она.
При этом премьер Эстонии подчеркнула, что не видит смысла держать дипломатические каналы с Россией открытыми.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным.
Кроме того, в начале апреля Шольц объяснил, зачем он и президент Франции Эммануэль Макрон созваниваются с Путиным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.