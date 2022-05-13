Обсуждали Украину: Шольц сегодня позвонил Путину

Сегодня, 13 мая канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Темой переговоров была Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Обновлено 14:46. Шольц прокомментировал разговор с Путиным и выдвинул три главных тезиса.

"Три момента из моего длительного телефонного разговора с Владимиром Путиным сегодня: в Украине должно быть скорейшее прекращение огня, утверждение о том, что там у власти "нацисты", ошибочное и я также напомнил ему об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию", - написал Шольц.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022

По данным Кремля, стороны поднимали вопрос хода украинско-российских переговоров, которые, по мнению президента РФ, якобы "заблокированы Киевом".

Также Шольц и Путин обсудили гуманитарные аспекты. Речь шла об эвакуации гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь".

Отмечено, президент России и канцлер Германии договорились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в процессе контактов по различным каналам.

Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести переговоры с Владимиром Путиным. Последний раз стороны беседовали в конце марта.

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