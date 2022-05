Обсуждали Украину: Шольц сегодня позвонил Путину

Обновлено 14:46. Шольц прокомментировал разговор с Путиным и выдвинул три главных тезиса.

"Три момента из моего длительного телефонного разговора с Владимиром Путиным сегодня: в Украине должно быть скорейшее прекращение огня, утверждение о том, что там у власти "нацисты", ошибочное и я также напомнил ему об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию", - написал Шольц.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.