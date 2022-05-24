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Подоляк о разговорах в кулуарах форума в Давосе о возобновлении бизнеса с РФ: новый вирус слепоты

Новина українською →
Киев, Вторник 24 мая 2022 13:56
Подоляк о разговорах в кулуарах форума в Давосе о возобновлении бизнеса с РФ: новый вирус слепоты Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Участники Всемирного экономического форума в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны, в частности, через договор Украины и Кремлем. Поскольку необходимо начать возобновлять бизнес с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Идет разговор в кулуарах Всемирного экономического форума, пришло ли время прекращения огня, чтобы договориться с Кремлем и вернуться к делам с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не продает свой суверенитет на то, чтобы кто-то наполнил свой кошелек. Самый короткий путь закончить войну - оружие, деньги, эмбарго", - написал он.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов джинсовой одежды Levi's уходит из России.

Ранее стало известно, что крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks ликвидирует свой российский бизнес и закрывает юридическое лицо в этой стране.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.

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