Сеть магазинов джинсовой одежды Levi's уходит из России, - "Коммерсант"

Сеть магазинов джинсовой одежды Levi's (производитель Levi Strauss & Co) окончательно уходит из России. Российские магазины может выкупить турецкая компания, которая развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант" .

По данным источников издания, Levi Strauss & Co ищет покупателей на часть своих магазинов в России. Компания уже прекратила новые поставки, а запасы будут продаваться через другие площадки.

Также сообщается, что магазины Levi's может выкупить турецкая Fiba Holding A.S (Gap, Marks & Spencer и Banana Republic). Однако на сегодня пока нет принципиальных договоренностей, представители Levi's и Fiba Holding A.S не ответили на запросы.

Официальные продажи Levi's в России прекратились в марте из-за войны против Украины.