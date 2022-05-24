Подоляк про розмови в кулуарах форуму в Давосі про відновлення бізнесу з РФ: новий вірус сліпоти

Учасники Всесвітнього економічного форуму в Давосі в кулуарах обговорюють можливість припинення війни, зокрема, через договір України і Кремлем. Оскільки необхідно почати відновлювати бізнес з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.