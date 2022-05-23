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Делают вид, что ничего не произошло. В России работают более 500 иностранных компаний, - Кулеба

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Понедельник 23 мая 2022 19:05
Делают вид, что ничего не произошло. В России работают более 500 иностранных компаний, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Около 1,5 тысячи иностранных компаний прекратили операции или же вышли с рынка России с начала полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины. В то же время более 500 компаний продолжают делать вид, что ничего не произошло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, по состоянию на сегодня, Россию покинули 1439 иностранных компаний из 70 стран, представляющих 55 индустрий.

"Сейчас у нас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают с Россией бизнес "as usual" (как обычно, - ред.), то есть делают вид, что ничего не произошло. Мы с ними будем работать. Мы не можем им приказать, но я думаю, что мы со временем достигнем необходимого результата",- заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что американская корпорация Starbucks заявила о прекращении бизнеса в России.

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