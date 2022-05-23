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Starbucks ликвидирует бизнес в России

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Москва, Понедельник 23 мая 2022 15:15
Starbucks ликвидирует бизнес в России Фото: Starbucks ликвидирует бизнес в России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в России. Компания закрывает юридическое лицо в России "Кофе Сирена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сотрудники российской сети будут сокращены в течение трех месяцев.

Напомним, в марте Starbucks сообщила, что приостанавливает свою деятельность в России, а также прекращает поставки своей продукции в страну.

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