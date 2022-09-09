Подоляк рассказал о реакции мира на успех контрнаступления ВСУ
Украина доказала миру, что способна выстоять против российской агрессии и деоккупировать свои территории. Военным России стоит убираться из нашей страны, поскольку дальше будет больно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Что говорит миру об эффективном украинском контрнаступлении? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Русским войскам время убираться. Будет больно", - пишет Подоляк.
Успехи ВСУ во время контрнаступления:
С начала оборонительных операций, наши военные:
- вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
- освободили населенный пункт Озерное в Донецкой области;
- освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении;
- на Харьковском направлении наши воины вклинились в оборону врага на глубину до 50 км, а на отдельных направлениях - от 2 до нескольких десятков километров.
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