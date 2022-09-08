ВСУ освободили населенный пункт Озерное в Донецкой области

Вооруженные силы Украины улучшули свое тактическое положение на Краматорском направлении. Также под контроль взят населенный пункт Озерное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

Он отметил, что на Краматорском направлении украинские бойцы продвинулись в глубину до 2 км. "В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103 отдельной бригаиды территориальной обороны вместе с подразделением 15 полка Нацгвардии продвинулись в глубину до 3 км и освободили населенный пункт Озерное", - сказал Громов. Фото: освбожденный населенный пункт Озерное в Донецкой области (Google Maps)