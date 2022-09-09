Подоляк розповів про реакцію світу на успіх контрнаступу ЗСУ
Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна довела світові, що здатна вистояти проти російської агресії та деокуповувати свої території. Військовим Росії варто забиратися з нашої країни, оскільки далі буде боляче.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Що говорить світу ефективний український контрнаступ? 1. Україна довела, що здатна деокуповувати свої території. Заморожування конфлікту не буде. 2. Україна довела, що може креативно та ефективно використовувати сучасну західну зброю. 3. Російським військам час забиратися. Буде боляче", - пише Подоляк.
Успіхи ЗСУ під час контрнаступу:
З початку оборонних операцій, наші військові:
- повернули під контроль України більше 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямку;
- звільнили населений пункт Озерне у Донецькій області;
- звільнили від окупантів більше 20 населених пунктів на Харківському напрямку;
- на Харківському напрямку наші воїни вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км, а на окремих напрямках - від 2 до декількох десятків кілометрів.
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