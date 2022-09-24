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Подоляк про псевдореферендуми: більшої антиреклами "русского мира" не уявити

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни кидають на війну жителів окупованих територій, яким видали свої паспорти і проводять так звані "референдуми". Більшої антиреклами "русского мира" не уявити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Росія примусово мобілізує жителів окупованих територій і колаборантів, які отримали російський паспорт після повномасштабного вторгнення. Неможливо уявити більшу антирекламу "русского мира" під час псевдореферендумів. Росія - країна-концтабір. Російський паспорт - мітка ізгоя", -

Нагадаємо, що росіяни вже другу добу продовжують проводити свої псевдореферендуми щодо "приєднання" окупованих територій до РФ.

Зокрема, в Луганській області окупанти, погрожуючи зброєю, змушують жителів голосувати, а в Херсонській області загарбники примушують людей "віддавати голоси й за своїх родичів".

Додамо, СБУ вже звернулася до українців із закликом надавати інформацію про проведення так званих "референдумів" у чат-бот.

Між тим в США попередили, що ніколи не визнають анексію Росією українських територій.

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Ірина ПодолякРеферендум