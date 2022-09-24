Гайдай про псевдореферендум у Луганській області: соцопитування під дулом автомата

Російські окупанти проводять так званий "референдум" у Луганській області. Жителів зі зброєю змушують брати участь у "голосуванні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, окупанти роблять поквартирний обхід. Для дотримання процедури таємного голосування українцям пропонують прикритися картонкою. Тих, хто голосує проти так званого "приєднання до Росії", заносять в окремі списки.

"Це більше схоже на соцопитування, щоправда, на соцопитування під дулом автомата. Тому що по квартирах ходять якісь люди, якщо не відкриваєш, то кричать, що виламають двері... Якщо ставиш галочку проти, то тебе записують в якийсь блокнотик. Ставиш галочку за, то видають ще й російський паспорт. Чоловікам після російського паспорта видають відразу повістку", - розповів Гайдай.

Очільник ОВА впевнений, що окупанти фальсифікують результати та вкажуть потрібні цифри.

Гайдай додав, що отримує від жителів тимчасово окупованої Луганської області повідомлення з проханням скорішого визволення.