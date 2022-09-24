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США ніколи не визнають анексію Росією українських територій, - Байден

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Вашингтон, Субота 24 вересня 2022 00:52
США ніколи не визнають анексію Росією українських територій, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США засуджують фейкові "референдуми" та ніколи не визнають анексію українських територій Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

Він повідомив, що США продовжать працювати із союзниками над додатковими економічними санкціями.

"Російські референдуми є фікцією, хибним приводом для спроби приєднати частини України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, у тому числі Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для Росії", - йдеться у повідомленні. у заяві.

Президент США пообіцяв, що Вашингтон відкине будь-які результати референдумів і продовжить надавати Україні допомогу у сфері безпеки.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".

У НАТО вважають, що Росія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни.

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