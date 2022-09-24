В Херсонській ОДА розповіли про другий день насильницького "референдуму" Росії
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області розпочався другий день насильницького псевдореферендуму Росії. Окупанти вдаються до чергових абсурдних ідей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.
"Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. "Виборчі комісії" у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі", - пише Соболевський.
За словами першого заступника голови Херсонської ОВА, деяким з цивільних пощастило менше, оскільки їх змусили заповнювати бюлетень вдруге.
Також окупанти вдалися й до практики сімейного голосування: якщо вдома застали лише одного члена родини - його змушують заповнювати бюлетені за усіх інших й "проголосувати" за всіх.
"Якщо коротко - відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руського миру нічого іншого очікувати і не варто", - додає Соболевський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента США Джо Байдена Вашингтон ніколи не визнає анексію українських територій Росією.
Тим часом СБУ вже встановили більше 4 тисяч людей, яких Москва планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України.
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