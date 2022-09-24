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Подоляк о псевдореферендумах: большей антирекламы "русского мира" не представить

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне бросают на войну жителей оккупированных территорий, которым выдали свои паспорта и проводят так называемые "референдумы". Большей антирекламы "русского мира" не представить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения. Невозможно представить большую антирекламу "русского мира" во время псевдореферендумов. Россия - страна-концлагерь. Российский паспорт - метка изгоя", -

Напомним, что россияне уже вторые сутки продолжают проводить свои псевдореферендумы по "присоединению" оккупированных территорий к РФ.

В частности, в Луганской области оккупанты, угрожая оружием, заставляют жителей голосовать, а в Херсонской области захватчики заставляют людей "отдавать голоса и за своих родственников".

СБУ уже обратилась к украинцам с призывом предоставлять информацию о проведении так называемых "референдумов" в чат-бот.

Между тем, в США предупредили, что никогда не признают аннексию Россией украинских территорий.

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Ирина ПодолякРеферендум