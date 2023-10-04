UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк до противників надання допомоги Україні: Хочете, щоб РФ атакувала нові країни?

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Призупинення військової допомоги Україні з боку союзників може призвести до надання переваги Росії та сприянні новій агресії проти інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"До речі, коли хтось із представників західних консервативних еліт говорить про необхідність призупинити військову допомогу Україні, мені хочеться поставити пряме запитання: а які мотиви вами керують? Чому ви так наполегливо проти… знищення російської армії, яка десятиліттями лякала країни демократії, і чому ви проти різкого скорочення можливості Росії проводити "спеціальні руйнівні операції" в різних країнах та на різних континентах?" - написав він.

Подоляк додав, що йому також хочеться дізнатися, чому такі особи наполегливо прагнуть, аби Росія вистояла, зробила роботу над помилками, зміцнила армію, перезапустила свій військово-промисловий комплекс та почала шукати нові можливості атакувати інші країни й інші армії.

"У чому секрет такого очевидного нелогічного бажання не дати померти міфу про російську армію? І як цей "убивчий парадокс" можна пояснити своїм потенційним виборцям?" - додав радник голови ОП.

Що цьому передувало

Нещодавно у США проголосували за двопартійний законопроект, який має на меті уникнути призупинення роботи уряду. Фінансування уряду США продовжили на 45 днів. Втім, у ньому немає допомоги для України.

Наразі Пентагон має можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів.

При цьому в адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що Конгрес схвалить нове фінансування допомоги Україні.

Також додамо, що Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Більше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМихайло Подолякподдержка Украины