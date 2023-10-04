Подоляк до противників надання допомоги Україні: Хочете, щоб РФ атакувала нові країни?

"До речі, коли хтось із представників західних консервативних еліт говорить про необхідність призупинити військову допомогу Україні, мені хочеться поставити пряме запитання: а які мотиви вами керують? Чому ви так наполегливо проти… знищення російської армії, яка десятиліттями лякала країни демократії, і чому ви проти різкого скорочення можливості Росії проводити "спеціальні руйнівні операції" в різних країнах та на різних континентах?" - написав він.

Подоляк додав, що йому також хочеться дізнатися, чому такі особи наполегливо прагнуть, аби Росія вистояла, зробила роботу над помилками, зміцнила армію, перезапустила свій військово-промисловий комплекс та почала шукати нові можливості атакувати інші країни й інші армії.

"У чому секрет такого очевидного нелогічного бажання не дати померти міфу про російську армію? І як цей "убивчий парадокс" можна пояснити своїм потенційним виборцям?" - додав радник голови ОП.

Що цьому передувало

Нещодавно у США проголосували за двопартійний законопроект, який має на меті уникнути призупинення роботи уряду. Фінансування уряду США продовжили на 45 днів. Втім, у ньому немає допомоги для України.

Наразі Пентагон має можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів.

При цьому в адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що Конгрес схвалить нове фінансування допомоги Україні.

Також додамо, що Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Більше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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