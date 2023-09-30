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Шатдауна не буде? Палата представників США ухвалила бюджет без допомоги Україні

Вашингтон, Субота 30 вересня 2023 22:01
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Шатдауна не буде? Палата представників США ухвалила бюджет без допомоги Україні Фото: спікер Палати представників США Кевін Маккарті (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Палата представників США схвалила тимчасове фінансування уряду. Це дозволить уникнути так званого шатдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що Палата представників США ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду 45 днів. Результат - 335 голосів "за". Проти законопроекту проголосували один демократ та 91 республіканець.

Законопроект про короткострокове фінансування включає допомогу у разі стихійних лих, продовження федеральної програми страхування від повеней, але не допомогу Україні.

Тепер Сенат має затвердити законопроект до 12:01 неділі (до 19:01 за Києвом), щоб не допустити шатдауну.

Чому була загроза шатдауну

Загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Зазначимо, загалом адміністрація має намір Джо Байдена отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні.

Детальніше про це читайте у матеріалі "У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке та як вплине на допомогу Україні".

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