Подоляк к противникам оказания помощи Украине: Хотите, чтобы РФ атаковала новые страны?

"Кстати, когда кто-то из представителей западных консервативных элит говорит о необходимости приостановить военную помощь Украине, мне хочется задать прямой вопрос: а какие мотивы вами руководят? Почему вы так настойчиво против... уничтожения российской армии, которая десятилетиями пугала страны демократии, и почему вы против резкого сокращения возможности России проводить "специальные разрушительные операции" в разных странах и на разных континентах? - написал он.

Подоляк добавил, что ему также хочется узнать, почему такие лица упорно стремятся, чтобы Россия выстояла, сделала работу над ошибками, укрепила армию, перезапустила свой военно-промышленный комплекс и начала искать новые возможности атаковать другие страны и другие армии.

"В чем секрет столь очевидного нелогического желания не дать умереть мифу о российской армии? И как этот "убийственный парадокс" можно объяснить своим потенциальным избирателям?" - добавил советник главы ОП.

Что этому предшествовало

Недавно в США проголосовали за двухпартийный законопроект, который стремится избежать приостановки работы правительства. Финансирование правительства США продлили на 45 дней. Впрочем, в нем нет помощи для Украины.

Сейчас у Пентагона есть возможность поставить Украине оружия из собственных складов еще на 5,4 млрд долларов.

При этом в администрации президента США Джо Байдена уверены, что Конгресс одобрит новое финансирование помощи Украине.

Также добавим, что Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

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