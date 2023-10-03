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У Байдена впевнені, що Конгрес схвалить нове фінансування допомоги Україні

Вашингтон, Вівторок 03 жовтня 2023 21:30
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У Байдена впевнені, що Конгрес схвалить нове фінансування допомоги Україні Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні, оскільки за таку ініціативу виступають більшість конгресменів.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми знаємо, що переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні, і ми знаємо та цінуємо їхні заяви з цього приводу, включаючи заяви спікера Маккарті (спікера Палати представників США Кевіна Маккарті - ред.)", - зазначив Кірбі.

Він також прокоментував можливу відставку Маккарті, наголосивши, що інші республіканці також підтримують допомогу Україні.

При цьому, як уточнив Кірбі, серед республіканців є невелика кількість тих, хто виступає проти нового фінансування для України, "але вони не представляють своєї партії, вони не представляють своє керівництво".

Що передувало

Нагадаємо, цими вихідними Конгрес США схвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це зробили для того, щоб не допустити припинення роботи уряду (шатдауну), оскільки бюджет не було прийнято у встановлені терміни.

У документі, який ухвалив Конгрес, не передбачено нових коштів для допомоги Україні. Це питання вирішили розглядати окремо.

При цьому Пентагон уже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну через відсутність нового фінансування.

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