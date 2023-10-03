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Пентагон може передати Україні зброї максимум ще на 5,4 млрд доларів

Вівторок 03 жовтня 2023 00:43
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Пентагон може передати Україні зброї максимум ще на 5,4 млрд доларів Фото: Пентагон може передати зброї ще на 5,4 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Наразі у Пентагона є можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки

Видання пише, що зараз США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою.

Що передувало

Нагадаємо, цими вихідними Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, щоб запобігти "шатдауну" уряду. В новій резолюції не передбачена підтримка України.

У відповідь на це президент США Джо Байден закликав Конгрес "припинити ігри" та запевнив у тому, що підтримка України залишиться. В Пентагоні також закликали Конгрес терміново прийняти рішення, адже наразі США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках Ініціативи сприяння безпеці (USAI), яка надає гроші для укладання контрактів на постачання зброї.

Зазначається, що без додаткового фінансування зараз США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке "критично важливе, коли Росія готується до проведення зимового наступу".

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