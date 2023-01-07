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Подоляк прокоментував пропозицію Туреччини про продовження російського "перемирʼя"

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Україна, Субота 07 січня 2023 20:01
Подоляк прокоментував пропозицію Туреччини про продовження російського "перемирʼя" Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Туреччина має свої національні інтереси й вони не завжди співпадають з інтересами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Щодо одноосібного припинення вогню. Ну це ж трошки дивно. Вони перебувають на нашій території, припинили вогонь, а далі що? В чому сенс турецької пропозиції?", - сказав Подоляк.

За його словами,Туреччина має свої національні інтереси й вони не завжди співпадають з інтересами України.

Радник підкреслив, що Путін хоче лише оперативної паузи.

"Він припинив вогонь, Туреччина починає казати: дивіться, він припинив вогонь, так ви теж припиніть вогонь. Це ж ключове, це ж значить, що ми зафіксувались. Буде якась оперативна пауза на певний час, за який Росія пройде етапи свого "апгрейду", - додав Подоляк

Він зазначив, що можлива єдина концепція: не припинення вогню, а виведення російських військ з території України і після цього припинити вогонь.

"Тому немає сенсу говорити про одностороннє припинення вогню, бо це не вирішує питань. Ми не будемо гратися у дивні пропозиці", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара сподівається на продовження дії режиму "припинення вогню", який був оголошений російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у розмові з Путіним заявив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей.

Після цього Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

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Ірина Подоляк Турция Війна Росії проти України
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