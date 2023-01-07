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У Ердогана сподіваються, що Росія продовжить "перемирʼя"

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Туреччина, Субота 07 січня 2023 18:42
У Ердогана сподіваються, що Росія продовжить "перемирʼя" Фото: речник президента Туреччини Ібрагім Калін (Ibrahim_Kalın wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара сподівається на продовження дії режиму "припинення вогню", який був оголошений російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turkgun.

"Ми повинні збільшити зусилля", - заявив Калін.

Речник президента заявив, що Україна та Росія мають об’єднатися, щоб покласти край "конфлікту", який триває місяцями.

Калін також розповів, що Туреччина робила взаємний заклик до припинення вогню під час розмов між президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

"Це (перемир’я - ред.) має бути продовжено й далі, а не лише на 36 годин", - сказав речник президента.

Калін підкреслив, що вони продовжуватимуть працювати над припиненням вогню, особливо в регіонах навколо Запорізької атомної електростанції, адже, за його словами, обидві сторони не в змозі досягти вирішальної перемоги на полі бою. Також він додав, що Туреччина хоче забезпечити, відсутність конфліктів і аварій в районі ЗАЕС.

Відповідаючи на запитання, чому Туреччина закликала до "одностороннього припинення вогню", Калін сказав, що "російські бомбардування є тим, що підтримує цю війну та ускладнює будь-які переговори".

Нагадаємо, 5 січня Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Однак ця пропозиція відразу ж була відкинута українською стороною та розкритикована на Заході. Як на пропозицію про "перемир'я" від РФ реагують у світі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, що за перші три години російського "перемир'я" вони 14 разів обстріляли Луганську, а потім і Донецьку області. Внаслідок обстрілів загинув житель Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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