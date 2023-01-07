Подоляк прокомментировал предложение Турции о продолжении российского "перемирия"
У Турции свои национальные интересы и они не всегда совпадают с интересами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Относительно единоличного прекращения огня. Ну это немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, а дальше что? В чем смысл турецкого предложения?", - сказал Подоляк.
По его словам, Турция имеет свои национальные интересы и они не всегда совпадают с интересами Украины.
Советник подчеркнул, что Путин хочет только оперативной паузы.
"Он прекратил огонь, Турция начинает говорить: смотрите, он прекратил огонь, так вы тоже прекратите огонь. Это же ключевое, это значит, что мы зафиксировались. Будет какая-то оперативная пауза на определенное время, за которое Россия пройдет этапы своего "апгрейда" , - добавил Подоляк.
Он отметил, что возможна единая концепция: не прекращение огня, а вывод российских войск с территории Украины и после этого прекратить огонь.
"Поэтому нет смысла говорить об одностороннем прекращении огня, потому что это не решает вопросов. Мы не будем играть в странные предложения", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара надеется на продолжение действия режима "прекращения огня", который был объявлен российским диктатором Владимиром Путиным.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.
После этого Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.
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