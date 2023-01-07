Подоляк прокомментировал предложение Турции о продолжении российского "перемирия"

У Турции свои национальные интересы и они не всегда совпадают с интересами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Относительно единоличного прекращения огня. Ну это немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, а дальше что? В чем смысл турецкого предложения?", - сказал Подоляк.

По его словам, Турция имеет свои национальные интересы и они не всегда совпадают с интересами Украины.

Советник подчеркнул, что Путин хочет только оперативной паузы.

"Он прекратил огонь, Турция начинает говорить: смотрите, он прекратил огонь, так вы тоже прекратите огонь. Это же ключевое, это значит, что мы зафиксировались. Будет какая-то оперативная пауза на определенное время, за которое Россия пройдет этапы своего "апгрейда" , - добавил Подоляк.

Он отметил, что возможна единая концепция: не прекращение огня, а вывод российских войск с территории Украины и после этого прекратить огонь.

"Поэтому нет смысла говорить об одностороннем прекращении огня, потому что это не решает вопросов. Мы не будем играть в странные предложения", - подчеркнул Подоляк.