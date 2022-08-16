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Подоляк про нові вибухи в Криму: демілітаризація в дії

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Вівторок 16 серпня 2022 09:55
Подоляк про нові вибухи в Криму: демілітаризація в дії Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Крим - це про Чорне море і відпочинок, а окупований російськими бойовиками півострів - це вибухи на складах і зростання смертельної небезпеки для загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.

У Міноборони РФ вже підтвердили вибухи в Криму і заявили, що сталося нібито загоряння на майданчику для зберігання боєприпасів.

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Ірина Подоляк Крим Джанкой Вибух
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