Подоляк о якобы отравлении Абрамовича и Умерова: Переговоры продолжаются в штатном режиме

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался касаемо слухов об отравлении олигарха Романа Абрамовича и члена украинской переговорной группы Рустема Умерова. Назвал это "информационными играми медиа", а переговоры тем временем продолжаются в штатном режиме.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Подоляк.
"Сегодня переговорные группы работают в штатном режиме. Безусловно, элементов тех или иных информационных игр в медиа очень много. Тем не менее, все в рабочем формате, ещё раз подчеркну…",- заявил Подоляк.
Американское издание The Wall Street Journal, со ссылкой на людей, которые, якобы знакомы с этой ситуацией, заявило о том, что российский олигарх Роман Абрамович и двое участников украинской делегации, среды которых Рустем Умеров, имели симптомы отравления после встречи в Киеве в начале марта.
Пострадавшие якобы жаловались на покраснение глаз, слезотечение, шелушение кожи на лице и руках.
Член украинской переговорной группы Рустем Умеров опроверг информацию об отравлении и назвал ее фейком.
"Комментируя заранее ссылки сомнительных "СМИ": со мной все в порядке. "Не читайте до обеда советских газет". Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас так же активно продолжается", - написал Умеров в Facebook.
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