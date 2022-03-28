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Подоляк про нібито отруєння Абрамовича та Умерова: Переговори продовжуються в штатному режимі

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо чуток про отруєння олігарха Романа Абрамовича та члена української переговорної групи Рустема Умєрова. Назвав це "інформаційними іграми медіа", а переговори тим часом продовжуються в штатному режимі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Подоляк.

"Сьогодні переговорні групи працюють у штатному режимі. Безумовно, елементів тих чи інших інформаційних ігор медіа дуже багато. Проте, все в робочому форматі, ще раз наголошу...", - заявив Подоляк.

З чого усе почалося?

Американське видання The Wall Street Journal, з посиланням на людей, які, нібито, знайомі з цією ситуацією, заявило про те, що російський олігарх Роман Абрамович та двоє учасників української делегації, середи яких Рустем Умеров, мали симптоми отруєння після зустрічі у Києві на початку березня.

Постраждалі, нібито, скаржились на почервоніння очей, сльозотечу, лущення шкіри на обличчі й руках.

Член української переговорної групи Рустем Умєров заперечив інформацію щодо отруєння та назвав її фейком.

"Коментуючи наперед посилання сумнівних "ЗМІ": Зі мною все гаразд. "Не читайте до обеда советских газет". Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас так само активно продовжується", - написав Умеров в Facebook.

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