Член украинской переговорной группы Умеров назвал фейком свое отравление

В России распространяют сообщения об отравлении нардепа и члена украинской переговорной группы Рустема Умерова. Переговорщик назвал эту информацию фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Facebook .

Сообщения о якобы отравлении политика начали появляться в сети в марте. Российские журналисты заявляли, что нардепа отравили в Киеве.

Однако переговорщик опроверг эту информацию и отметил, что чувствует себя удовлетворительно.

"Комментируя заранее ссылки сомнительных "СМИ": со мной все в порядке. "Не читайте до обеда советских газет". Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас так же активно продолжается", - написал Умеров.